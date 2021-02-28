НБА перенесла игру «Торонто» с «Чикаго» из-за коронавируса

НБА в Twitter объявила о переносе матча регулярного чемпионата между «Торонто» и «Чикаго».

Встреча должна была пройти в 3 часа утра 1 марта по московскому времени. Лига объяснила перенос игры выявленным коронавирусом у «Торонто», не назвав количество положительных тестов и людей, которые заразились.

Ранее, 26 февраля, на матч с «Хьюстоном» (122:111) не были допущены 6 членов тренерского штаба «Торонто», включая главного тренера Ника Нерса. Канадцы занимают четвертое место на «Востоке» НБА, выиграв 17 матчей при 17 поражениях.