НБА перенесла игру «Торонто» с «Чикаго» из-за коронавируса
21:15
НБА в Twitter объявила о переносе матча регулярного чемпионата между «Торонто» и «Чикаго».
Встреча должна была пройти в 3 часа утра 1 марта по московскому времени. Лига объяснила перенос игры выявленным коронавирусом у «Торонто», не назвав количество положительных тестов и людей, которые заразились.
Ранее, 26 февраля, на матч с «Хьюстоном» (122:111) не были допущены 6 членов тренерского штаба «Торонто», включая главного тренера Ника Нерса. Канадцы занимают четвертое место на «Востоке» НБА, выиграв 17 матчей при 17 поражениях.
The following was released by the NBA. pic.twitter.com/wGqqeOFftD— NBA (@NBA) February 28, 2021
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