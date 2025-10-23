23 октября 2025, 20:08

НБА отстранила от работы арестованных ФБР главного тренера «Портленда» Биллапса и защитника «Майами» Розье

Руслан Минаев
Чонси Биллапс.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявила об отстранении от работы в их командах главного тренера «Портленда» Чонси Биллапса и разыгрывающего «Майами» Терри Розье, которых ранее арестовало ФБР в связи с обвинениями в участии в азартных играх.

Биллапса арестовали 23 октября и обвиняют в незаконной игре в покер, связанной с мафией. Ранее 22 октября под стражу был взят Розье, которому вменяют ставки на спорт.

Чонси Биллапс.Связи с мафией и нелегальные ставки. В США арестовали главного тренера клуба НБА Чонси Биллапса

49-летний Биллапс тренирует «Портленд» с 2021 года. За карьеру игрока он становился чемпионом НБА в 2004-м в составе «Детройта». Биллапс пять раз становился участником Матча всех звезд НБА. Его 1-й номер выведен «Пистонс» из обращения.

