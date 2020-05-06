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НБА откроет тренировочные базы в штатах, где режим самоизоляции облегчен

09:26

НБА уведомила клубы о том, что в ряде штатов, где власти облегчили режим самоизоляции, в пятницу будут открыты тренировочные центры, сообщает инсайдер New York Times Марк Стайн.

11 марта НБА приостановила сезон-2019/20 в связи с тем, что у центрового «Юты» Руди Гобера был обнаружен коронавирус. 20 марта лига закрыла все тренировочные центры и запретила баскетболистам пользоваться общественными площадками и фитнес-центрами.

По последним данным Worldometers, в США зарегистрировано 1 237 633 случая заражения коронавирусом. Зафиксирован 72 271 летальный исход, выздоровели 200 628 человек.

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