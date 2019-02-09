НБА оштрафует "Нью-Орлеан", если он не будет давать играть Дэвису

НБА предупредила "Нью-Орлеан", что будет штрафовать клуб, если тренерский штаб оставит без очевидных причин без игровой практики форварда Энтони Дэвиса, сообщает ESPN. Сумма штрафа составит 100 тысяч долларов за каждый такой пропущенный матч игроком.

Напомним 25-летний игрок отказался продлевать контракт с "Нью-Орлеаном" и просил отпустить его в другую команду. Однако обменян до дедлайна не был. Появилась информация, что клуб может до конца сезона усадить Дэвиса в запас, что вызвало обеспокоенность со стороны менеджера игрока, который обратился за поддержкой в лигу. Та осудила подобные возможные санкции и пригрозила штрафом.

В нынешнем сезоне Дэвис в среднем за матч набирает 29,3 очка, делает 13,3 подбора, 4,4 передачи.