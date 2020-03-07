НБА оштрафовала владельца «Далласа» на 500 тысяч долларов

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан оштрафован НБА на 500 тысяч долларов. Как говорится в решении ассоциации, штраф выписан за неоднократную критику судей и попытки повлиять на их решения.

Кьюбан разразился гневной критикой в адрес судей и руководства НБА после матча с «Атлантой». Он жаловался на решения арбитров на площадке, выходя на нее, затем критиковал их перед журналистами и продолжил это делать в Twitter. Он требовал пересмотреть результат матча с «Атлантой».