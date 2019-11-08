НБА оштрафовала «Клипперс» на 50 тысяч долларов за противоречивые заявления касаемо здоровья форварда команды Кавая Леонарда, информирует сайт лиги.

Ранее клуб поместил 28-летнего баскетболиста в список травмированных на игру с «Милуоки». По информации НБА, у него постоянная травма сухожилия надколенника левого колена.

Однако главный тренер команды Док Риверс перед игрой заявил, что Ленард чувствует себя отлично.

— НБА оштрафовала «Клипперс» на 50 тысяч долларов за заявления, включая соответствующее заявление главного тренера Дока Риверса, которые не соответствуют статусу здоровья Леонарда, — говорится в заявлении НБА.