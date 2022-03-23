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Сегодня, 16:09

НБА оштрафовала игрока за то, что он отобрал телефон у фаната

Иван Шитик
Корреспондент
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НБА оштрафовала центрового «Портленда» Юсуфа Нуркича за действия по отношению к болельщику «Индианы», сообщает ESPN.

Инцидент произошел после матча регулярного чемпионата НБА между командами в Индианаполисе. Нуркич взял из рук болельщика телефон, а потом бросил его в сторону.

В качестве наказания за свой поступок боснийский центровой должен будет заплатить штраф в размере 40 тысяч долларов.

Напомним, Нуркич не выступает за «Портленд» с конца февраля, когда получил травму ноги. В нынешнем сезоне НБА он принял участие в 56 матчах, в которых в среднем набирал 15 очков.

БК Индиана Пэйсерс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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