НБА оштрафовала «Филадельфию» на 25 тысяч долларов за нарушение протокола о травмах

Вечером, 11 января, НБА опубликовала на своем сайте сообщение о том, что «Филадельфия» оштрафована на 25 тысяч долларов за то, что не внесли в список травмированных игроков разыгрывающего Бена Симмонса.

Австралийский баскетболист пропустил игру против «Денвера» из-за травмы колена, но «Филадельфия» не внесла его в первоначальный список травм. Команда сыграла матч ввосьмером и потерпела поражение 103:115. Следующую игру «Филадельфия» также проиграла «Атланте» со счетом 94:112.

НБА внимательно следит за тем, чтоб звездные баскетболисты не пропускали матчей из-за отдыха, поэтому многие команды придумывают своим лидерам травмы перед некоторыми играми.