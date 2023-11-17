НБА оштрафовала Джорджа на 35 тысяч долларов

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) наказала форварда «Клипперс» Пола Джорджа за критические высказывания о судействе в проигранном матче регулярного чемпионата против «Денвера».

Как сообщает ESPN, 33-летний американец оштрафован на 35 тысяч долларов. Он после игры заявил, что его команде противостояли 8 человек: «Считаю, что мы отлично сыграли. Трудно победить, когда против вас еще три человека».

Джордж уже не первый раз публично критикует судейство, поэтому сумма штрафа такая большая.