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НБА оштрафовала Дюранта за оскорбления в адрес актера

02:37
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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант оштрафован НБА за сообщения в социальных сетях. Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски в Twitter, НБА намерена взыскать с 32-летнего американца 50 тысяч долларов за оскорбления в адрес актера Майкла Рапапорта.

Недавно Рапапорт опубликовал переписку с Дюрантом, в которой баскетболист угрожает расправой, используя антигейские и женоненавистнические высказывания. Позже игрок принес публичные извинения.

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