НБА оштрафовала Дюранта за оскорбления в адрес актера

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант оштрафован НБА за сообщения в социальных сетях. Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски в Twitter, НБА намерена взыскать с 32-летнего американца 50 тысяч долларов за оскорбления в адрес актера Майкла Рапапорта.

Недавно Рапапорт опубликовал переписку с Дюрантом, в которой баскетболист угрожает расправой, используя антигейские и женоненавистнические высказывания. Позже игрок принес публичные извинения.