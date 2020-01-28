НБА опубликовала видео в честь Брайанта
18:59
НБА опубликовала видео в честь бывшего игрока «Лейкерс» Коби Брайанта. Он погиб в результате крушения вертолета.
Remembering Kobe Bryant pic.twitter.com/wac0NNZ7NP— NBA (@NBA) January 28, 2020
Коби Брайанту был 41 год. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.