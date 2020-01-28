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НБА опубликовала видео в честь Брайанта

18:59
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НБА опубликовала видео в честь бывшего игрока «Лейкерс» Коби Брайанта. Он погиб в результате крушения вертолета.

Коби Брайанту был 41 год. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.

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