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Сегодня, 03:11

НБА опубликовала список претендентов на индивидуальные призы сезона-2021/22

Сергей Разин
корреспондент
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НБА объявила имена претендентов на индивидуальные призы за регулярный сезон-2021/22.

MVP: Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Яннис Адетокумбо («Милуоки Бакс»);

Лучший новичок: Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»), Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»), Кэйд Каннингем («Детройт Пистонс»);

Лучший шестой: Тайлер Хирро («Майами Хит»), Кэм Джонсон («Финикс Санз»), Кевин Лав («Кливленд»);

Лучший защитник: Микэл Бриджес («Финикс»), Руди Гобер («Юта Джазз»), Маркус Смарт («Бостон Селтикс»);

Самый прогрессирующий: Джа Морэнт («Мемфис Гриззлиз»), Дариус Гарлэнд («Кливленд»), Деджонте Мюррэй («Сан-Антонио Сперс»);

Тренер года: Тэйлор Дженкинс («Мемфис»), Эрик Споэльстра («Майами»), Монти Уильямс («Финикс»).

Церемония вручения призов состоится после окончания финальной серии. Плей-офф стартовал 16 апреля. Действующим победителем турнира является «Милуоки».

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