НБА опубликовала список претендентов на индивидуальные призы сезона-2021/22
НБА объявила имена претендентов на индивидуальные призы за регулярный сезон-2021/22.
MVP: Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Яннис Адетокумбо («Милуоки Бакс»);
Лучший новичок: Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»), Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»), Кэйд Каннингем («Детройт Пистонс»);
Лучший шестой: Тайлер Хирро («Майами Хит»), Кэм Джонсон («Финикс Санз»), Кевин Лав («Кливленд»);
Лучший защитник: Микэл Бриджес («Финикс»), Руди Гобер («Юта Джазз»), Маркус Смарт («Бостон Селтикс»);
Самый прогрессирующий: Джа Морэнт («Мемфис Гриззлиз»), Дариус Гарлэнд («Кливленд»), Деджонте Мюррэй («Сан-Антонио Сперс»);
Тренер года: Тэйлор Дженкинс («Мемфис»), Эрик Споэльстра («Майами»), Монти Уильямс («Финикс»).
Церемония вручения призов состоится после окончания финальной серии. Плей-офф стартовал 16 апреля. Действующим победителем турнира является «Милуоки».