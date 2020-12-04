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НБА опубликовала расписание первой половины нового сезона

4 декабря 2020, 23:46
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НБА на официальном сайте опубликовала расписание первой части нового сезона.

Дебютные встречи пройдут 11 декабря, «Орландо» сыграет с «Атлантой», «Нью-Йорк» против «Детройта», «Хьюстон» сразится с «Чикаго», «Лейкерс» — с «Клипперс», а «Сакраменто» — против «Портленда».

Всего до 4 марта запланировано каждой команде в среднем по 37 встреч.

Полностью с расписанием можно ознакомиться по ссылке.

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