НБА опубликовала расписание первой половины нового сезона

НБА на официальном сайте опубликовала расписание первой части нового сезона.

Дебютные встречи пройдут 11 декабря, «Орландо» сыграет с «Атлантой», «Нью-Йорк» против «Детройта», «Хьюстон» сразится с «Чикаго», «Лейкерс» — с «Клипперс», а «Сакраменто» — против «Портленда».

Всего до 4 марта запланировано каждой команде в среднем по 37 встреч.

Полностью с расписанием можно ознакомиться по ссылке.