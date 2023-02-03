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Сегодня, 03:40

НБА объявила резервистов на Матч звезд

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джоэл Эмбиид.
Фото Global Look Press

НБА на официальном сайте опубликовала список резервистов на Матч звезд. Их выбрали на основании голосования 30 тренеров лиги.

Западная конференция: Пол Джордж («Клипперс»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Джарен Джексон («Мемфис»), Дэмиан Лиллард («Портленд»), Лаури Маркканен («Юта»), Джа Морант («Мемфис»), Домантас Сабонис («Сакраменто»).

Восточная конференция: Бэм Адебайо («Майами»), Джейлен Браун («Бостон»), Демар Дерозан («Чикаго»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Тайриз Халибертон («Индиана»), Дрю Холидэй («Мемфис»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк»).

Матч звезд НБА пройдет 18-19 февраля в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Смарт Хоум-арене».

Яннис Адетокунбо. НБА объявила стартовые пятерки на Матч звезд

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Чикаго Буллз
БК Юта Джаз
Оклахома-Сити Тандер
Демар Дерозан
Домантас Сабонис
Дэмиэн Лиллард
Пол Джордж
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