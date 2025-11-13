Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 16:13

НБА обновила рейтинг новичков лиги, Эджкомб больше не на первом месте

Анастасия Пилипенко

Пресс-служба НБА опубликовала топ-10 игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание Лучший новичок в сезоне-2025/26.

На этот раз первое место занял Кон Нуппель из «Шарлотт Хорнетс», опередив предыдущего лидера рейтинга, Ви Джей Эджкомба из «Филадельфии Сиксерс».

Форвард «Шарлотт» сделал два дабл-дабла и почти трипл-дабл (19+10+9 против «Лейкерс»). Он также четыре раза набирал 20 и более очков. Эджкомб реализовал только 17 из 61 броска за последние 5 матчей и опустился на 4-ю строчку.

Рейтинг Лучших новичков НБА на 13 ноября:

  1. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»)
  2. Cедрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»)
  3. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»)
  4. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»)
  5. Райан Колкбреннер («Шарлотт Хорнетс»)
  6. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»)
  7. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»)
  8. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»)
  9. Эйс Бэйли («Юта Джаз»)
  10. Уилл Ричард («Голден Стэйт Уорриорз»)
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Шарлотт Хорнетс
Ви Джей Эджкомб
Егор Дёмин
Читайте также
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
Популярное видео
Серия «Сибири» — 12 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 12 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Агент Дёмина: «Игра с появлением Егора на площадке становится легче для всех»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости