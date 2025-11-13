НБА обновила рейтинг новичков лиги, Эджкомб больше не на первом месте
Пресс-служба НБА опубликовала топ-10 игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание Лучший новичок в сезоне-2025/26.
На этот раз первое место занял Кон Нуппель из «Шарлотт Хорнетс», опередив предыдущего лидера рейтинга, Ви Джей Эджкомба из «Филадельфии Сиксерс».
Форвард «Шарлотт» сделал два дабл-дабла и почти трипл-дабл (19+10+9 против «Лейкерс»). Он также четыре раза набирал 20 и более очков. Эджкомб реализовал только 17 из 61 броска за последние 5 матчей и опустился на 4-ю строчку.
Рейтинг Лучших новичков НБА на 13 ноября:
- Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»)
- Cедрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»)
- Купер Флэгг («Даллас Маверикс»)
- Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»)
- Райан Колкбреннер («Шарлотт Хорнетс»)
- Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»)
- Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»)
- Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»)
- Эйс Бэйли («Юта Джаз»)
- Уилл Ричард («Голден Стэйт Уорриорз»)
