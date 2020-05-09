НБА не станет приостанавливать сезон, если после его возобновления кто-то из игроков заразится коронавирусом

В случае возобновления сезона в НБА руководство лиги не станет приостанавливать его вновь, если кто-то из баскетболистов заразится коронавирусом, сообщает Eurohoops.

Комиссионер НБА Адам Сильвер провел переговоры с профсоюзом игроков лиги по поводу возобновления сезона и проведения следующего. По словам Сильвера, лига не планирует приостанавливать сезон снова, если после его возобновления у кого-то из баскетболистов будет обнаружен коронавирус. Также, глава НБА отметил, что возобновление сезона может произойти не ранее июня. Предположительно, лига завершит чемпионат на двух аренах — в Орландо и Лас-Вегасе.

По последним данным Worldometers, в США зарегистрировано 1 322 163 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 78 616 летальных исходов, выздоровели 223 749 человек.