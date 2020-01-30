НБА не собирается менять эмблему в честь Коби Брайанта

НБА не собирается менять эмблему лиги в честь Коби Брайанта, который погиб в результате крушения вертолета, информирует Yahoo Sports. Ранее на сайте Change.org была создана петиция болельщиков с такой просьбой. Она собрала более двух миллионов подписей.

Однако в лиге не хотят, чтобы ее ассоциировали с одним человека. Сейчас на эмблеме изображен силуэт Джерри Уэста, хотя НБА этого не подтверждала.

?Напомним, 41-летний Брайант погиб в результате крушения вертолета 26 января. Также разбилась его 13-летняя дочь Джинна и еще семь человек, включая пилота вертолета.