НБА не исключает расширения лиги в будущем
Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что лига рассматривает возможность расширения, поскольку пандемия COVID-19 серьезно ухудшила финансовое положение лиги.
«Пандемия заставила нас стряхнуть пыль с некоторых аналитических материалов об экономических и соревновательных последствиях расширения.
Мы уделили этому вопросу немного больше времени, чем до пандемии. Но не до такой степени, чтобы сделать расширение лиги первоочередной задачей», — приводит слова Сильвера ESPN.
НБА не добавляла новых команд с тех пор, как в 2002 году расширила состав лиги до 30 команд, добавив «Шарлотт».
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