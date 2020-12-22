НБА не исключает расширения лиги в будущем

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что лига рассматривает возможность расширения, поскольку пандемия COVID-19 серьезно ухудшила финансовое положение лиги.

«Пандемия заставила нас стряхнуть пыль с некоторых аналитических материалов об экономических и соревновательных последствиях расширения.

Мы уделили этому вопросу немного больше времени, чем до пандемии. Но не до такой степени, чтобы сделать расширение лиги первоочередной задачей», — приводит слова Сильвера ESPN.

НБА не добавляла новых команд с тех пор, как в 2002 году расширила состав лиги до 30 команд, добавив «Шарлотт».