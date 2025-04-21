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Сегодня, 06:15

НБА назвала трех претендентов на звание MVP сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны претенденты на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата НБА в сезоне-2024/25, сообщает пресс-служба лиги.

На награду претендуют защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, центровой «Денвера» Никола Йокич и форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо.

Йокич ранее трижды признавался самым ценным игроком сезона. Гилджес-Александер и Ядетокунбо ни разу не становились обладателями приза.

Плей-офф НБА стартовал 20 апреля. Победителем регулярного чемпионата стала «Оклахома».

Баскетбол
НБА
Никола Йокич
Яннис Адетокунбо
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