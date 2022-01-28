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Сегодня, 03:40

НБА назвала стартовые пятерки на Матч всех звезд-2022

Евгений Козинов
Корреспондент

НБА объявила стартовые пятерки команд на Матч всех звезд. Их определяли с помощью голосования среди болельщиков, игроков и СМИ.

Команда Западной конференции начнет игру в следующем составе: Стеф Карри, Джа Морэнт, Эндрю Уиггинс, Леброн Джеймс и Никола Йокич.

Стартовая пятерка Восточной конференции такая: Трэй Янг, Демар Дерозан, Кевин Дюрант, Яннис Адетокунбо и Джоэл Эмбиид.

Матч всех звезд-2022 пройдет в Кливленде 20 февраля на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус». Это будет 71-й матч всех звезд в истории НБА.

Демар Дерозан
Кевин Дюрант
Леброн Джеймс
Никола Йокич
Стефен Карри
Яннис Адетокунбо
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