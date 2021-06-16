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НБА назвала символические сборные сезона

06:32
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НБА объявила символические сборные сезона-2020/21, которые были составлены по результатам голосования 100 спортивных обозревателей и телеведущих.

В первую команду вошли Яннис Адектокунбо («Милуоки»), Кавай Леонард («Клипперс»), Стеф Карри («Голден Стэйт»), Никола Йокич («Денвер») и Лука Дончич («Даллас»).

Во вторую команду попали Джулиус Рэндл («Нью-Йорк»), Джоэл Эмбиид («Филдельфия»), Дэмиан Лиллард («Портленд»), Крис Пол («Феникс») и Леброн Джеймс («Лейкерс»).

В третьей пятерке — Пол джордж («Клипперс»), Джимми Батлер («Майами»), Руди Гоберт («Юта»), Кайри Ирвинг («Бруклин») и Брэдли Бил («Вашингтон»).

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