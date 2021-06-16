НБА назвала символические сборные сезона
НБА объявила символические сборные сезона-2020/21, которые были составлены по результатам голосования 100 спортивных обозревателей и телеведущих.
В первую команду вошли Яннис Адектокунбо («Милуоки»), Кавай Леонард («Клипперс»), Стеф Карри («Голден Стэйт»), Никола Йокич («Денвер») и Лука Дончич («Даллас»).
Во вторую команду попали Джулиус Рэндл («Нью-Йорк»), Джоэл Эмбиид («Филдельфия»), Дэмиан Лиллард («Портленд»), Крис Пол («Феникс») и Леброн Джеймс («Лейкерс»).
В третьей пятерке — Пол джордж («Клипперс»), Джимми Батлер («Майами»), Руди Гоберт («Юта»), Кайри Ирвинг («Бруклин») и Брэдли Бил («Вашингтон»).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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