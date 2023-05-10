НБА назвала символические пятерки сезона-2022/23 по игре в защите
НБА объявила символические пятерки сезона-2022/23 по игре в защите. Наибольшее количество голосов получил форвард «Мемфиса» Джарен Джексон — 96.
Первая пятерка: Джарен Джексон («Мемфис»), Брук Лопес («Милуоки»), Алекс Карузо («Чикаго»), Эван Мобли («Кливленд»), Дрю Холидэй («Милуоки»).
Вторая пятерка: Бэм Адебайо («Майами»), О Джи Ануноби («Торонто»), Диллон Брукс («Мемфис»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), Деррик Уайт («Бостон»).
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