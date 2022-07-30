НБА начала расследование в отношении «Филадельфии» из-за возможного тамперинга

НБА начала расследование в отношении «Филадельфии» из-за возможного тамперинга, сообщает ESPN.

По информации источника, под подозрение попало решение Джеймса Хардена отказаться от опции игрока на 47,4 миллиона долларов и подписать 2-летний контракт на 68 миллионов, потеряв 13 миллионов за предстоящий сезон.

Отмечается, что в лиге подозревают, что у игрока и клуба есть устная договоренность о будущем контракте. Это является нарушением правил коллективного договора.

Благодаря этому «Филадельфия» смогла дать полное исключение среднего уровня Пи Джею Такеру и подписать Дэньюэла Хауза.