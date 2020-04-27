НБА может разрешить индивидуальные тренировки не ранее 8 мая

Журналист New York Times в своем Twitter опубликовал сообщение по поводу возможности возобновления тренировок клубами НБА.

Сообщается, что лига рекомендовала клубам рассчитывать на то, что тренировки не возобновятся ранее 8 мая. Эта дата также может быть изменена в зависимости от ситуации с коронавирусом в США и Канаде.

A summary of the guidelines direct from the NBA: pic.twitter.com/XtzYKaEjo2 — Marc Stein (@TheSteinLine) April 27, 2020

При этом командные тренировки пока по-прежнему запрещены. На базе должны находиться не более четырех игроков одновременно. Там не может присутствовать главный тренер команды или его ассистент. Баскетболистам запрещено заниматься в спортивных залах, которые не принадлежат клубам.

По последним данным, в мире зарегистрировано 3 048 420 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Зафиксировано 210 539 летальных исходjd от инфекции, вылечились 916 985 человек.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 87 147 человек, 7 346 выздоровело, 795 умерло.