НБА может повысить эскроу в сезоне-2020/21

НБА и игрокам лиги предстоит договариваться, по каким финансовым правилам проводить следующий сезон, чтобы не разрывать действующий СВА и не доводить до локаута. Стороны попытаются найти временный компромисс, который поможет преодолеть финансовые сложности на фоне кризиса, сообщает ESPN.

Один из вариантов — повысить эскроу (вычет из зарплаты, который идет в специальный фонд и потом выплачивается или обратно игрокам, или остается у НБА, или делится так, чтобы общие суммы оказались 50/50) с 10 процентов до 20.

Другая концепция: искусственное удерживание потолка на более высоких значениях сейчас за счет менее высоких — потом.

Против системы сглаживания сейчас выступают менеджеры команд, которые закладывались на долгосрочное планирование, избегая налога и расчищая платежку.