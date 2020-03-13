НБА может потерять полмиллиарда долларов из-за коронавируса

НБА потеряет почти 500 миллионов долларов, если в текущем сезоне больше не состоится ни одного матча, сообщает Sportando со ссылкой на журналиста NBS Тома Хэберстро.

Лига зарабатывает в среднем 1,2 миллиона долларов на продаже билетов на матч регулярного сезона и 2 миллиона — на игру плей-офф. Таким образом, потери за «регулярку» составят около 300 млн долларов. В плей-офф в среднем играется 83 матча — это еще 166 млн. В отчете не учитывается торговля атрибутикой и прочими сопутствующими товарами, а также доходы от телетрансляций и рекламы.

Стоит отметить, что потеря 200 миллионов из-за политического конфликта с Китаем уже обернулась падением потолка зарплат с 116 до 115 миллионов на сезон-2020/21.