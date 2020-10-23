НБА может начать новый сезон 25 декабря

На этой неделе состоится заседание НБА, на котором будет обсуждаться вопрос старта сезона-2020/21, сообщает ESPN.

Комиссионер лиги Адам Сильвер признал, что старт чемпионата с болельщиками на трибунах теперь не является приоритетным, так как может окончательно сдвинуть график следующих сезонов. Теперь лига попытается принять такое решение, при котором сезон-2021/22 сможет начаться в конце октября.

Рассматривается вариант сокращенного чемпионата со стартом 25 декабря. За примерную модель лига принимает сезон-2011/12, который из-за локаута стартовал именно в Рождество, а завершился в конце июня.