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НБА изучит видео с Харденом в стрип-баре, игрок может пропустить старт сезона

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Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден рискует пропустить старт сезона НБА, сообщает TSN. Сейчас «Рокетс» и НБА изучают видео, на котором баскетболист запечатлен в стрип-баре.

Во вторник в соцсетях появилось видео с Харденом, который проводит время в ночном клубе без маски, в нарушение протоколов по борьбе с коронавирусом.

Если будет доказано, что видео недавнее, то Харден не сможет принять участие в стартовых матчах регулярного чемпионата лиги.

В начале декабря Харден уже нарушил правила, также посетив стрип-клуб Лас-Вегаса. Ему пришлось сдать шесть тестов на коронавирус, чтобы вернуться к тренировкам.

Агрегатор прогнозов

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • Рейтинг букмекеров
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • capper1.ru
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • keepscore.ru

YouTube

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Дневник каппера

*а также видео-версии других источников, указанных выше

Телеграм-каналы

  • SOKOLOV BET
  • @dnevnikcappera
  • @GreenMilya1
  • @vilki_channel
  • @footbal_man
  • @Serenity Bets
Футбол. РПЛ

Ставки

Кол-во прогнозов (%)

Обе забьют - да

25

П2

15

ТБ 2

10

Обе забьют - да

1,88

П2

2,65

ТБ 2

1,64
Футбол. РПЛ

Ставки

Кол-во прогнозов (%)

П1

40

ТБ 2,5

17

Ф1 (-1,5)

10

П1

1,69

ТБ 2,5

1,81

Ф1 (-1,5)

3,90
Футбол. АПЛ

Ставки

Кол-во прогнозов (%)

Обе забьют - да

25

П2

22

1X

10

Обе забьют - да

1,63

П2

1,76

1X

2,08
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