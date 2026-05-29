29 мая, 04:02

НБА изменила систему драфта, чтобы бороться с танкингом

Евгений Козинов
Корреспондент

Совет управляющих НБА утвердил изменения в драфт лотерее, чтобы бороться с танкингом, стратегией команды с намеренным ухудшением результатов, чтобы повысить свои шансы на высокий драфт-пик, сообщил в соцсети X инсайдер Шэмс Чарания.

После реформы будет расширение драфт-лотереи до 16 команд, а также более равномерное распределение шансов на высокий пик и введение «зоны вылета».

Новая система получила название «3-2-1» и начнет действовать в течение трех лет со следующего драфта.

80-я церемония драфта НБА пройдет в Бруклине на арене «Барклайс Центр». Первый раунд состоится 23 июня, а второй — 24-го.

