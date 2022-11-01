НБА и профсоюз могут пересмотреть правило тамперинга

Национальная баскетбольная ассоциация планируют внести изменения в правило так называемого тамперинга, сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

Правило «тамперинга» запрещает до открытия рынка свободных агентов завлекать или склонять к переговорам игрока, имеющего на руках действующий контракт с другим клубом.

Лига и профосюз могут договориться об отмене наказания для команд, которые обсуждали с игроками потенциальный переход.

Ранее НБА лишила «Филадельфию» пиков второго раунда на драфтах 2023 и 2024 годов за нарушение правила тамперинга в сделках с Пи Джеем Такером и Дэньюэлом Хаузом.