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Сегодня, 19:26

НБА и профсоюз могут пересмотреть правило тамперинга

Иван Шитик
Корреспондент
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Национальная баскетбольная ассоциация планируют внести изменения в правило так называемого тамперинга, сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

Правило «тамперинга» запрещает до открытия рынка свободных агентов завлекать или склонять к переговорам игрока, имеющего на руках действующий контракт с другим клубом.

Лига и профосюз могут договориться об отмене наказания для команд, которые обсуждали с игроками потенциальный переход.

Ранее НБА лишила «Филадельфию» пиков второго раунда на драфтах 2023 и 2024 годов за нарушение правила тамперинга в сделках с Пи Джеем Такером и Дэньюэлом Хаузом.

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