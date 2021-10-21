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НБА и «Формула-1» объявили о сотрудничестве

13:05
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НБА объявила о сотрудничестве с «Формулой-1» в честь своего 75-летия.

«Чтобы отпраздновать наше возвращение в США и новый сезон, мы украсили наши болиды 2022 года в цвета клубов НБА!» — говорится в публикации «Формулы-1» в Twitter.

Отмечается, что НБА и «Формула-1» будут постепенно выкладывать эксклюзивные изображения болидов гоночной серии, стилизованных под все команды лиги.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/F1/status/1450877175394095110

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