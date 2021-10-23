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НБА готовит обвинения против владельца «Финикса» в расизме, сексизме и сексуальных домогательствах

01:52
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Руководство НБА собирается выдвинуть обвинения против владельца «Финикса» Роберта Сарвера, сообщает ESPN. Руководитель клуба подозревается в расизме, сексизме и сексуальных домогательствах в ряде инцидентов.

По информации источника, у лиги достаточное количество доказательств, поэтому Сарверу грозит отстранение от занимаемой должности.

Напомним, в 2014 году НБА из-за расистских высказываний отстранила владельца «Клипперс» Дональда Стерлинга. Также его тогда оштрафовали на 2,5 миллиона долларов.

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Евгений Козинов все материалы автора
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