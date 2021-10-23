НБА готовит обвинения против владельца «Финикса» в расизме, сексизме и сексуальных домогательствах
Руководство НБА собирается выдвинуть обвинения против владельца «Финикса» Роберта Сарвера, сообщает ESPN. Руководитель клуба подозревается в расизме, сексизме и сексуальных домогательствах в ряде инцидентов.
По информации источника, у лиги достаточное количество доказательств, поэтому Сарверу грозит отстранение от занимаемой должности.
Напомним, в 2014 году НБА из-за расистских высказываний отстранила владельца «Клипперс» Дональда Стерлинга. Также его тогда оштрафовали на 2,5 миллиона долларов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю