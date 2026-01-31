НБА дисквалифицировала форварда «Филадельфии» Джорджа на 25 матчей за нарушение антидопинговых правил

НБА отстранила форварда «Филадельфии» Пола Джорджа на 25 матчей за нарушение антинаркотической политики лиги, сообщила пресс-служба лиги.

«В последние несколько лет я говорил о важности ментального здоровья, и в ходе недавнего лечения собственной проблемы я совершил ошибку, приняв неподходящее лекарство. Я беру на себя полную ответственность за свои действия и приношу извинения «Филадельфии», моим товарищам по команде и болельщикам за свое необдуманное решение», — цитирует Джорджа ESPN.

35-летний американец сможет вернуться на паркет 26 марта в матче с «Чикаго».

Джордж был выбран под 10-м номером на драфте НБА 2010 года «Индианой», где выступал до 2017 года. Затем он играл за «Оклахому» и «Клипперс». С сезона-2024/25 он является игроком «Филадельфии».

В сезоне-2012/13 его признали самым прогрессирующим игроком НБА. Он девятикратный участник Матча всех звезд и олимпийский чемпион 2016 года. В текущем сезоне он провел 27 матчей, набирая в среднем 16 очков, 3,7 передачи и 5,1 подбора за игру.

«Филадельфия» занимает шестое место в Восточной конференции, одержав 26 побед в 47 матчах.