«Голден Стэйт» с 32 очками Карри проиграл «Вашингтону»

«Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Вашингтону» со счетом 107:110.

Самым результативным на площадке стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, который набрал 32 очка.

После этого матча «Голден Стэйт» с 24 победами занимает 10-е место в Западной конференции, «Вашингтон» с 19 победами — на 12-й строчке Востока.

В другом матче игрового дня «Клипперс» обыграл «Хьюстон» со счетом 126:109. Команды занимают 3-е и 14-е места в Западной конференции соответственно.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Вашингтон» — 107:110 (23:32, 27:25, 29:28, 28:25)

«ЛА Клипперс» — «Хьюстон» — 126:109 (26:36, 41:10, 27:37, 32:26)