50 очков Лавина не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Атлантой»

«Атланта» обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА (120:108). «Хокс» прервали трехматчевую победную серию «Буллз». При этом самым результативным игроком встречи стал форвард проигравшей команды Зак Лавин, набравший 50 очков.

В других встречах «Бостон» в овертайме выиграл у «Миннесоты» (145:136 ОТ), «Нью-Йорк» переиграл «Мемфис» (133:129 ОТ), «Нью-Орлеан» одержал победу над «Филадельфией» (101:94).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Миннесота» — 145:136 OT (25:39, 32:27, 35:31, 32:27, 21:12)

Б: Тейтум (53 + 10 подборов), Браун (26), Смарт (24).

М: Таунс (30 + 12 подборов),Расселл (26), Эдвардс (24).

«Нью-Йорк» — «Мемфис» — 133:129 OT (23:35, 28:25, 32:30, 31:24, 19:15)

Н: Барретт (20), Куикли (20), Беркс (19), Роуз (19), Рэндл (15 + 10 подборов + 11 передач).

М: Морэнт (26), Брукс (23), Валанчюнас (20 + 14 подборов).

«Нью-Орлеан» — «Филадельфия» — 101:94 (23:22, 27:28, 26:18, 25:26)

Н: Уильямсон (37 + 15 подборов), Ингрэм (17), Хэйс (12).

Ф: Харрис (23), Эмбиид (14), Коркмаз (12).

«Атланта» — «Чикаго» — 120:108 (25:33, 28:33, 33:18, 34:24)

А: Янг (42), Капела (22 + 10 подборов), Галлинари (20).

Ч: Лавин (50), Вучевич (25 + 10 подборов), Уайт (11).