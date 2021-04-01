«Сан-Антонио» обыграл «Сакраменто», «Мемфис» проиграл «Юте»
«Сан-Антонио» выиграл у «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА (120:106).
НБА
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Нью-Йорк» — 102:101 (19:26, 31:25, 20:30, 32:20)
М: Эдвардс (24), Бизли (20), Макдэниэлс (18), Таунс (18 + 17 подборов).
Н: Рэндл (26 + 12 подборов), Барретт (23), Пэйтон (17).
«Оклахома-Сити» — «Торонто» — 113:103 (30:32, 29:35, 28:22, 26:14)
О: Михайлюк (22), Браун (20 + 12 подборов), Роби (17 + 10 подборов).
Т: Трент (31), Ануноби (20 + 11 подборов), Ванвлит (18).
«Мемфис» — «Юта» — 107:111 (28:29, 21:28, 27:18, 31:36)
М: Морэнт (36), Андерсон (18 + 11 подборов), Брукс (17).
Ю: Конли (26), Кларксон (24), Богданович (23).
«Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 120:106 (33:27, 36:26, 28:29, 23:24)
СА: Дерозан (26), Уайт (18), Гэй (16).
С: Фокс (20), Халибертон (18), Райт (16).
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