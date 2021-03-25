«Милуоки» обыграл «Бостон», «Чикаго» проиграл «Кливленду»

«Милуоки» выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НБА (121:119). «Бакс» одержали восьмую победу кряду.

В других встречах «Торонто» переиграл «Денвер» (135:111), «Хьюстон» проиграл «Шарлотт» (97:122), «Кливленд» обыграл «Чикаго» (103:94), «Оклахома-Сити» потерпела поражение от «Мемфиса» (107:116).

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Бостон» — 121:119 (35:30, 35:29, 30:27, 21:33)

М: Миддлтон (27 + 13 подборов), Дивинченцо (17), Б. Лопес (17).

Б: Браун (24 + 10 подборов), Уокер (23), Тейтум (18).

«Торонто» — «Денвер» — 135:111 (38:30, 34:24, 26:27, 37:30)

Т: Сиакам (27), Ануноби (23), Пауэлл (22).

Д: Мюррэй (20), Йокич (20 + 10 подборов), Портер (19).

«Орландо» — «Финикс» — 112:111 (24:32, 35:27, 27:32, 26:20)

О: Вучевич (27 + 14 подборов), Фурнье (21), Окики (17).

Ф: Букер (25), Пол (23), Эйтон (21).

«Хьюстон» — «Шарлотт» — 97:122 (26:26, 29:32, 15:35, 27:29)

Х: Уолл (20), Маклемор (14), Вуд (11 + 10 подборов).

Ш: Розир (25), Грэм (21), Монк (19).

«Чикаго» — «Кливленд» — 94:103 (25:25, 30:28, 17:25, 22:25)

Ч: Лавин (22), Маркканен (17), Саторански (11), Уайт (11).

К: Гарлэнд (22), Аллен (19), Нэнс (14 + 14 подборов).

«Оклахома-Сити» — «Мемфис» — 107:116 (21:26, 32:23, 20:33, 34:34)

О: Браун (19 + 12 подборов), Дорт (14), Покушевски (13), Хорфорд (13).

М: Брукс (25), Аллен (20), Валанчюнас (16 + 15 подборов).

«Миннесота» — «Даллас» — 108:128 (33:30, 22:26, 18:32, 35:40)

М: Эдвардс (29), Таунс (22), Эрнангомес (17).

Д: Порзингис (29), Хардуэй (21), Брансон (16 + 11 подборов).