«Милуоки» обыграл «Миннесоту», «Нью-Йорк» проиграл «Голден Стэйт»
06:21
«Милуоки» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА (139:112). Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо набрал 37 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Сакраменто» — 127:118 (42:28, 30:38, 26:30, 29:22)
«Даллас» — «Бостон» — 110:107 (34:31, 21:25, 25:20, 30:31)
«Нью-Йорк» — «Голден Стэйт» — 106:114 (31:36, 28:19, 26:39, 21:20)
«Торонто» — «Филадельфия» — 102:109 (18:37, 24:18, 23:24, 37:30)
«Милуоки» — «Миннесота» — 139:112 (38:36, 41:26, 34:27, 26:23)
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