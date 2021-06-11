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Названы номинанты на новую премию НБА имени Карима Абдул-Джаббара

20:25
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила имена пяти номинантов на награду имени Карима Абдул-Джаббара, которая ежегодно будет вручаться игрокам за стремление к социальной справедливости и отстаивание многолетних ценностей лиги: равенства, уважения и инклюзивности.

В мае ассоциация объявила о создании награды и в этом году она будет вручена впервые.

Претендентами стали: Кармело Энтони («Портленд»), Харрисон Барнс («Сакраменто»), Тобайас Харрис («Филадельфия»), Дрю Холидэй («Милуоки») и Хуан Тоскано-Андерсон («Голден Стэйт»).

Первый обладатель награды будет выявлен в течение плей-офф-2021, которого выберут легенды НБА и руководители лиги. Победитель выберет организацию, которая получит от его имени взнос в размере 100 тысяч долларов, выделяемых НБА. Остальные номинанты также могут потратить по 25 тысяч долларов.

Награда названа в честь легенды НБА Карима Абдул-Джаббара. Однако в его честь существует еще один приз, который ежегодно вручается Залом славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита лучшему центровому в студенческом мужском баскетболе.

Первым обладателем приза стал Фрэнк Камински из Висконсинского университета в Мадисоне, а нынешним является Люка Гарза из Айовского университета. Первое награждение прошло в 2015 году.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NBA/status/1403353803383054336

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