Названы номинанты на новую премию НБА имени Карима Абдул-Джаббара
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила имена пяти номинантов на награду имени Карима Абдул-Джаббара, которая ежегодно будет вручаться игрокам за стремление к социальной справедливости и отстаивание многолетних ценностей лиги: равенства, уважения и инклюзивности.
В мае ассоциация объявила о создании награды и в этом году она будет вручена впервые.
Претендентами стали: Кармело Энтони («Портленд»), Харрисон Барнс («Сакраменто»), Тобайас Харрис («Филадельфия»), Дрю Холидэй («Милуоки») и Хуан Тоскано-Андерсон («Голден Стэйт»).
Первый обладатель награды будет выявлен в течение плей-офф-2021, которого выберут легенды НБА и руководители лиги. Победитель выберет организацию, которая получит от его имени взнос в размере 100 тысяч долларов, выделяемых НБА. Остальные номинанты также могут потратить по 25 тысяч долларов.
Награда названа в честь легенды НБА Карима Абдул-Джаббара. Однако в его честь существует еще один приз, который ежегодно вручается Залом славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита лучшему центровому в студенческом мужском баскетболе.
Первым обладателем приза стал Фрэнк Камински из Висконсинского университета в Мадисоне, а нынешним является Люка Гарза из Айовского университета. Первое награждение прошло в 2015 году.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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