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Сегодня, 04:54

Найт и Смолиниски хотят купить «Портленд» за 2 миллиарда долларов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Основатель компании Nike Фил Найт и совладелец бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Алан Смолиниски готовы приобрести «Портленд».

По информации ESPN, они направили письменное предложение на сумму более 2 миллиардов долларов. Продолжаются переговоры с фондом Пола Аллена о приобретении клуба.

Напомним, издание Forbes оценило «Портленд» за 2,05 миллиарда долларов в рейтинге 2021 года — 13-е место по стоимости среди клубов НБА.

БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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