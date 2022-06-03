Найт и Смолиниски хотят купить «Портленд» за 2 миллиарда долларов

Основатель компании Nike Фил Найт и совладелец бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Алан Смолиниски готовы приобрести «Портленд».

По информации ESPN, они направили письменное предложение на сумму более 2 миллиардов долларов. Продолжаются переговоры с фондом Пола Аллена о приобретении клуба.

Напомним, издание Forbes оценило «Портленд» за 2,05 миллиарда долларов в рейтинге 2021 года — 13-е место по стоимости среди клубов НБА.