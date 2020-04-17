National Post: Драфт в НБА не состоится до конца сезона-2019/20

Драфт НБА 2020 года, скорее всего, не состоится до завершения сезона-2019/20, сообщает National Post.

По информации источника, в данный момент решение еще не принято, но наиболее вероятно, что драфт будет проведет только после того, как будет доигран сезон, приостановленный из-за пандемии коронавируса. В данный момент мероприятие запланировано на 25 июня и должно пройти в Нью-Йорке.

Большинство соревнований по всему миру перенесено или отменено из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 2 183 581 человек. Зафиксировано 146 855 летальных исходов от инфекции, вылечились 552 735 человек.