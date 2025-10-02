Баскетбол
Сегодня, 16:24

Нападающий «Хьюстона» Финни-Смит не восстановится к началу регулярного чемпионата НБА

Павел Лопатко

Нападающий «Хьюстона» Дориан Финни-Смит пропустит начало регулярного чемпионата НБА, поскольку восстанавливается после операции на лодыжке в межсезонье, сообщил главный тренер команды Имей Удоку.

По словам тренера, точный срок возвращения на паркет 32-летнего американца пока назвать сложно.

Удока добавил, что Финни-Смит еще не был допущен к контактной деятельности, но он участвует в тренировочном лагере.

Финни-Смит перешел в «Хьюстон» в июле 2025 года. Ранее он играл за «Лейкерс», «Нетс» и «Даллас».

В сезоне-2024/25 в 20 матчах за «Нетс» в регулярном чемпионате он набирал в среднем 10,4 очка, выполняя 4,6 подбора и 1,6 передачи, в 43 матчах за «Лейкерс» — 7,9 очка, 3,6 подбора и 1,4 передачи.

В плей-офф в 5 матчах за «Лейкерс» на счету нападающего 6,2 очка, 4,2 подбора и 2,6 передачи.

