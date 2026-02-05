Нападающий «Денвера» Уотсон получил травму в матче с «Нью-Йорком»

Нападающий «Денвера» Пейтон Уотсон покинул паркет в четвертой четверти матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорком» (127:134 ОТ) из-за травмы подколенного сухожилия, которая, вероятно, выведет его из строя на длительный срок.

«Ждем результатов МРТ. Но, видя, как часто такое случается в этом сезоне, отмечу, что мне просто жаль парней в раздевалке. Это деморализует, когда люди вокруг тебя продолжают выбывать из строя, в то время как ты пытаешься строить игру к чему-то большему», — цитирует главного тренера «Наггетс» Дэвида Адельмана ESPN.

23-летний американец Уотсон, который не общался с журналистами после матча, успел набрать 10 очков и совершить пять подборов, до того как ушел с площадки за 8 минут 30 секунд до конца четвертой четверти. Его травма стала особенно чувствительной на фоне его блестящей формы в последние недели. Уотсон стабильно выходил в стартовом составе вместо Аарона Гордона, который сам пропускал игры из-за проблем с подколенным сухожилием и недавно вновь усугубил эту травму.

С начала 2026 года Уотсон демонстрировал лучший баскетбол в своей карьере, в среднем набирая 21,4 очка, 5,3 подбора, 2,9 передачи, 1,1 перехвата и 1,6 блок-шота за игру. Для «Денвера» это очередной удар в сезоне, полном травм: команда уже сталкивалась с отсутствием трехкратного MVP Николы Йокича, защитника стартового состава Кристиана Брауна и запасного центрового Йонаса Валанчюнаса.

«Это просто следующий виток. Нам придется заново оценить стартовый состав и ротацию, добраться до перерыва в сезоне и как следует отдохнуть», — отметил Адельман.

«Денвер» располагается на третьем месте в таблице Западной конференции (33-19).