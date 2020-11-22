Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

На тренировочных объектах клубов НБА одновременно смогут находиться не более 50 человек

08:14

В предстоящем сезоне на тренировочные объекты команд НБА одновременно будут допущены не более 50 человек, сообщает инсайдер The New York Times Марк Стайн.

Полный перечень правил по охране здоровья на предстоящий сезон все еще дорабатывается лигой и Профсоюзом игроков.

Также лига постановила, что команды должны распределить игроков, тренеров, сотрудников и другой персонал команды по трем «уровням» для определения доступа к тренировочной базе и выездам.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир