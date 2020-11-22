На тренировочных объектах клубов НБА одновременно смогут находиться не более 50 человек

В предстоящем сезоне на тренировочные объекты команд НБА одновременно будут допущены не более 50 человек, сообщает инсайдер The New York Times Марк Стайн.

Полный перечень правил по охране здоровья на предстоящий сезон все еще дорабатывается лигой и Профсоюзом игроков.

Также лига постановила, что команды должны распределить игроков, тренеров, сотрудников и другой персонал команды по трем «уровням» для определения доступа к тренировочной базе и выездам.