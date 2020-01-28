На сайте Nike проданы все товары, связанные с Брайантом

Американский производитель спортивной экипировки Nike объявил, что на официальном сайте компании проданы все товары, связанные с баскетболистом Коби Брайантом, информирует Reuters.

Отмечается, что тот, кто захочет найти на сайте атрибутику с Брайантом, будет перенаправлен на страницу с некрологом баскетболисту.

41-летний Брайнт погиб в результате крушения вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.