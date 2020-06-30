На площадках НБА и ВНБА появятся надписи «Black Lives Matter»

НБА и ВНБА (женская лига) планируют сделать надписи «Black Lives Matter» на всех площадках, где будут проводиться матчи после возобновления сезона-2019/20, сообщает ESPN.

Лозунг Black Lives Matter стал одним из символов протестов против полицейского произвола в отношении чернокожих. Протесты начались в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после того, как офицер полиции придушил его коленом.

Президент профсоюза игроков НБА Крис Пол, выступающий за «Оклахому», заявил, что баскетболисты ведут переговоры с лигой по поводу того, чтобы получить разрешение на замену фамилии на игровой майке заявлением о необходимости социальной и расовой справедливости.

Сообщается, что баскетболистки ВНБА ведут переговоры с лигой по поводу использования на разминке футболок с надписью «Назови ее имя» для привлечения внимания к женщинам, которые стали жертвами жестокости полиции, в том числе к случаю с Брионной Тейлор, убитой во время полицейского рейда 13 марта этого года.