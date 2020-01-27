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На борту вертолета Брайанта находились девять человек

01:52

Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануева в интервью The Athletic L.A. сообщил, что в манифесте говорится, что на борту вертолета Коби Брайанта находились девять человек. Полиция ждет на месте крушения дознавателя. Пока неясно в результате чего погибли пассажиры.

Начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса сообщил, что звонок поступил в 9:47. Пожарному рассчету потребовалось 8 минут, чтобы прибыть на место крушения, и час, чтобы потушить огонь. Выживших не было.

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