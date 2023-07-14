Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:53

Мюррэй получил награду «Возвращение года» на церемонии ESPY

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джамал Мюррэй.
Фото USA Today Sports

На церемонии вручения спортивных наград ESPY разыгрывающий защитник «Денвера» Джамал Мюррэй получил приз «Возвращение года».

12 апреля 2021 года получил разрыв крестообразной связки во время матча против «Голден Стэйт». Он полностью пропустил сезон-2021/22 и вернулся на паркет только в октябре 2022-го.

26-летний канадец в прошедшем сезоне сыграл в 65 матчах НБА, набирая в среднем по 20,0 очка, 3,9 подбора и 6,2 передачи. Он помог «Наггетс» стать чемпионами.

баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
0
Читайте также
Илон Маск остается самым богатым человеком планеты
Судьба допуска России в Париж решится через неделю. Какие могут быть варианты?
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Военкор показал кадры возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Чикаго» получил исключение травмированного игрока из-за травмы Лонзо Болла
Новости
RSS RSS
Все новости