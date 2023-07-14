Мюррэй получил награду «Возвращение года» на церемонии ESPY

На церемонии вручения спортивных наград ESPY разыгрывающий защитник «Денвера» Джамал Мюррэй получил приз «Возвращение года».

12 апреля 2021 года получил разрыв крестообразной связки во время матча против «Голден Стэйт». Он полностью пропустил сезон-2021/22 и вернулся на паркет только в октябре 2022-го.

26-летний канадец в прошедшем сезоне сыграл в 65 матчах НБА, набирая в среднем по 20,0 очка, 3,9 подбора и 6,2 передачи. Он помог «Наггетс» стать чемпионами.