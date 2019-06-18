"Мы здесь, чтобы праздновать". Как успокаивали людей после стрельбы на параде в Торонто

Во время чемпионского парада "Торонто" случилась трагедия. Неизвестные открыли стрельбу, пока команда проводила празднования на площади Натана Филлипса. Есть четверо пострадавших, у которых серьезные травмы, но их жизни ничего не угрожает. Телеведущий Мэтт Дэвлин со сцены попросил людей сохранять спокойствие и "быть сильными".

– Мы здесь, чтобы праздновать, что мы и сделаем, – цитирует Cbc Sports Дэвлина. – Но я просто хочу, чтобы все просто подождали минутку, пожалуйста, оставайтесь сильными. Существует чрезвычайная ситуация, с которой мы имеем дело.

Я должен был убедиться, что все были спокойны, потому что вы не хотите, чтобы это продолжилось. Надеюсь, я справился. Чувствовал, что хочу продолжать говорить, потому что чем дольше буду говорить, тем спокойнее будут люди.

– Удивительная работа, когда вы берете микрофон и держите все под контролем во время реакции полиции. Вы успокоили толпу, спасли многих от травм, отличная работа, – написал в Твиттере один из сотрудников полиции позже.

На чемпионском параде "Торонто" началась стрельба, есть жертвы //

Во время стрельбы на параде в Торонто пострадали два человека //

​Стрельба на чемпионском параде "Торонто". Видео давки //

​Опубликовано видео стрельбы на чемпионском параде "Торонто"