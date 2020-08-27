«Мы требуем перемен». Леброн жестко отреагировал на стрельбу в Висконсине

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на стрельбу полицейских в афроамериканца в Висконсине.

Все три матча плей-офф НБА были отменены из-за отказа игроков выходить на площадку.

— Нахрен все это! Мы требуем перемен. Достало, — написал Джеймс в Twitter.

FUCK THIS MAN!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT — LeBron James (@KingJames) August 26, 2020

Ранее в городе Кеноша, штат Висконсин, полицейские расстреляли афроаериканца Джейкоба Блейка. На записи с места происшествия видно, что 29-летний мужчина пытается сесть в машину, после того, как он разнимал двух поссорившихся женщин, а двое полицейских стреляют ему в спину. Можно услышать семь выстрелов. Пострадавший жив и находится в реанимации — он перенес операцию, его состояние стабильно.

Скандальная ночь в США. НБА, теннис и другие матчи, отмененные из-за протеста спортсменов